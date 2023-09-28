Yavuz Ağıralioğlu'ndan Faik Öztrak'ın olay iddiasına yorum: Siyasi zekası yenildikçe açılıyor

Eski İYİ Parti Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın “AK Parti’nin tek amacı muhalefeti dağıtmak" iddiası için "Olağanüstü bir tespit. Demek ki siyasi zekası yenildikçe açılıyor" dedi.

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İYİ Parti’den istifa eden 27.Dönem milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, Haber Global’de açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'ittifak için zehir içtim' sözlerini değerlendiren Ağıralioğlu şunları söyledi:

"Bu süreçle ilgili toplumun ondan beklediği şey masada zehir içmek değildi, masadan topluma yayılacak zehri tutmaktı. Tutulamadı, o zehir Türk siyaset ikliminin rekabetini bozdu. ‘Az kaldı bitiriyoruz ’diyenler oldu. ‘Ben Kemal geliyorum’ ile birleşen kibir cümleleri oldu. Muhalefetin sıkıştığı yeri görmesini istiyorum. Grup toplantısı yapıp millete ne demeyi düşünüyorsunuz? Ne diyeceksiniz? Bu 5 yıl boyunca söylemediğiniz ne kaldı? Söylediğiniz halde alamamış olmanıza rağmen neyi söyleyince alacağınıza inanıyorsunuz.”

Faik Öztrak'ın iddiası

AK Parti'nin oyunun yüzde 30'un altına indiğini iddia eden ve iktidarın tek amacının muhalefeti dağıtmak olduğunu belirten CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın sözlerini eleştiren Ağıralioğlu, "Olağanüstü bir tespit. Bu siyasi zeka demek ki yenilgide, yenildikçe zekası açılıyor" şeklinde konuştu.

Yerel seçimlerden sonra yeni parti kuracak

"Bir memleket nöbetindeyiz" diyen Ağıralioğlu, "Partiyi milletin kalbine kuracağız" ifadelerini kullandı.

Ağıralioğlu'nun dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"Ben yerel seçimden sonra bu istişaresini ettiğim ve başlattığım işi, 'memleketi yönetiyoruz' iradesiyle buluştuğu gün o programı milletin huzuruna çıkartmak için gayret göstereceğim. Partiyi kurmak kolay ancak milletin kalbine kurmak zordur. Zor olanı yapacağız, milletin umuduna kuracağız partiyi.

"Ben Tayyip Bey'i çok izliyorum"

Ben Tayyip beye çok iyi bakıyorum. Yani onu iyi izliyorum. Neyi, nerede hata yaptığımıza bakıyorum. Bu dindarlığın nerede şase yaptığına, milliyetçiliğimizin neyi ihmal ettiğine neyi ıskaladığına, cumhuriyet adına yapmak zorunda olduğumuz halde yapamadıklarımıza, demokrasi adına korumak zorunda olduğumuz halde koruyamadıklarımıza çok iyi bakıyorum."