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Dayanılmaz koku komşuları isyana getirdi! Evden kamyon dolusu çöp çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Dayanılmaz koku komşuları isyana getirdi! Evden kamyon dolusu çöp çıktı

Bursa Osmangazi'de kötü kokunun mahalleyi sarması üzerine mahalle sakinleri ihbarda bulundu. Ekiplerin girdiği evden kamyon dolusu çöp çıktı. 35 yaşındaki kadının topladığı çöpleri babasının evinde biriktirdiği öğrenildi.

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Merkez Osmangazi ilçesi Ulu Mahallesi’nde bulunan evden kötü kokular çıkması üzerine mahalle sakinleri durumu Osmangazi Belediyesi’ne bildirdi. Savcılık kararıyla eve giren Zabıta ve Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri evi temizlemeye başladı.

İddiaya göre 35 yaşındaki Elif İlkan H., sokaklardan bulduğu eşyaları babasının evine götürerek biriktirmeye başladı. Bir süre sonra sokağa pis koku hakim olunca mahalle sakinleri durumu Osmangazi Belediyesi’ne bildirdi.

Savcılık kararıyla eve gelen temizlik ekipleri 10 saatlik çalışmayla evden 3 kamyon dolusu çöp çıkardı. Ev çöplerden arındıktan sonra Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri ekiplerince ev, dezenfektan ile temizlendi.

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