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Hatay ve Kahramanmaraş peş peşe sallandı! AFAD şiddeti duyurdu

Hatay ve Kahramanmaraş peş peşe sallandı! AFAD şiddeti duyurdu

Hatay'da saat 08.01'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Ardından bir deprem de Kahramanmaraş'ın Elbistan bölgesinde yaşandı. AFAD depremin şiddetini 4.00 olarak duyurdu.

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Hatay'da sabah saatlerinde 3.9 şiddetinde bir depremle salladı. Kahramanmaraş'ın Elbistan bölgesinde bir artçı deprem daha meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre bölge 4 büyüklüğünde sallandı. 

Hatay'da saat 08.01'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. Depremin derinliği ise 9,7 km olarak belirlendi.

Hatay'da saat 08.01'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Hassa ilçesi olarak belirlendi. Deprem, Osmaniye ve çevre illerde de hissedildi.

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