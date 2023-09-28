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Elazığ'da iki grubun kavgası kan döktü! Silahlar patladı: 2 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Elazığ'da iki grubun kavgası kan döktü! Silahlar patladı: 2 kişi yaralandı

Elazığ'da iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya döndü. Kavgada 2 kişi yaralandı.

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Olay, Rızaiye Mahallesi Kubbeli Cami Sokak’ta meydana geldi. İki grup arasında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 2 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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