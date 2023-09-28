BIST 8.263
DOLAR 27,42
EURO 28,93
ALTIN 1.653,97
HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Yerel seçim için adres değişikliğinde son gün 1 Ekim

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Yerel seçim için adres değişikliğinde son gün 1 Ekim

Mahalli İdareler Genel Seçimi için adres değişikliği yapmak isteyenlerin 1 Ekim'e kadar başvurmaları gerekiyor.

Abone ol

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için 1 Ekim itibarıyla seçmen listelerini Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alacak.

Bu nedenle seçmenlerin oy verme günü bulunacakları yerde oy kullanabilmek için adres değişikliklerini e-Devlet uygulamasından veya nüfus müdürlüklerinden 1 Ekim'e kadar yapması gerekiyor.

Ancak YSK, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için kolaylık sağlayacak.

Bu durumdaki seçmenlerin daha rahat oy kullanabilmesi için Milletvekili Genel Seçimi'ndeki gibi yeni tedbirler alınacak, deprem bölgesindeki seçmenlerin rahatça adres taşıma işlemlerini gerçekleştirmesi sağlanacak.

Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un, "Seçim dönemi" başlıklı 8. maddesi, "Mahalli İdareler seçimleri beş yılda bir yapılır. Her seçim döneminin beşinci yılındaki 1 Ocak günü seçimin başlangıç tarihidir. Aynı yılın mart ayının son pazar günü oy verme günüdür." hükmünü içeriyor.

Bu nedenle 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak mahalli idareler seçimi için seçim takvimi 1 Ocak'ta başlayacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Çocuklar Duymasın'da oynamıştı, parkta ölü bulundu! Seda Fettahoğlu intihar mı etti, kimdir?
Foto Galeri Çocuklar Duymasın'da oynamıştı, parkta ölü bulundu! Seda Fettahoğlu intihar mı etti, kimdir? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da otomobil refüje çarparak devrildi, sürücüsü öldü!
Antalya'da otomobil refüje çarparak devrildi, sürücüsü öldü!
Dayanılmaz koku komşuları isyana getirdi! Evden kamyon dolusu çöp çıktı
Dayanılmaz koku komşuları isyana getirdi! Evden kamyon dolusu çöp çıktı
Manisa'da 16 jeotermal saha için ihale düzenlenecek
Manisa'da 16 jeotermal saha için ihale düzenlenecek
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Faik Öztrak'ın olay iddiasına yorum: Siyasi zekası yenildikçe açılıyor
Yavuz Ağıralioğlu'ndan Faik Öztrak'ın olay iddiasına yorum: Siyasi zekası yenildikçe açılıyor
Volkswagen'de nedeni bilinmeyen arıza: Araç üretimi durdu
Volkswagen'de nedeni bilinmeyen arıza: Araç üretimi durdu
Metrelerce yükseklikten pikapla dereye uçtular: 1 ölü 3 yaralı
Metrelerce yükseklikten pikapla dereye uçtular: 1 ölü 3 yaralı
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti!
Şanlıurfa'da otomobil devrildi: 2 kişi hayatını kaybetti!
Kızıyla tartışan damadını sopayla döverek öldürdü!
Kızıyla tartışan damadını sopayla döverek öldürdü!
Özgür Özel TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na sahip çıktı: 32 saniyelik video ile linç ettirmem
Özgür Özel TSK'ya iftira atan Sezgin Tanrıkulu'na sahip çıktı: 32 saniyelik video ile linç ettirmem
Ülke genelinde eş zamanlı 'Sis Operasyonu': 672 yere baskın yapıldı, 370 kişi gözaltına alındı
Ülke genelinde eş zamanlı 'Sis Operasyonu': 672 yere baskın yapıldı, 370 kişi gözaltına alındı
Konya'da korkunç kaza! Motosiklet beton mikserine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Konya'da korkunç kaza! Motosiklet beton mikserine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da bir binanın doğal gaz tesisatında yangın çıktı!
İstanbul'da bir binanın doğal gaz tesisatında yangın çıktı!