Beklenen sağanak yağış çok fena geliyor! Meteoroloji ve AKOM İstanbul için saat verdi! İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu....
Marmara ve Ege Bölgesi yağışlı havanın etkisi altına girdi. 5 gün sürmesi beklenen yağışların bugün Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir ve Kütahya çevreleri ile İstanbul'un batısı, Manisa'nın kuzeydoğusu, Edirne ve Bursa'nın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Türkiye'nin batı bölgeleri yağışlı havanın etkisi altına girdi. Ülkenin önce batısında, sonra Anadolu'da yağmur geçişleri olacak. Sıcaklıklar 3-4 derece azalıyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul, Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ için sağanak yağış uyarısında bulundu.
İstanbul'da uzun zaman sonra yağmur var, sıcaklık 24 derece. Sonraki günlerde yağış zayıf. Ankara, İzmir, Bursa'da da sağanak geçişi olacak. Antalya'nın ise yağmur daha çok iç kesimlerinde. Ankara 27, İzmir 28, Bursa 26, Antalya 30 derece.
Marmara genelinde Edirne'den Sakarya'ya kadar yağmur var ve ara ara kuvvetli de olacak. Sıcaklıklar 24-26 dereceye iniyor.