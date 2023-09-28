Bomba kulis! Kemal kılıçdaroğlu anket yaptırıyor! İstediği çıkmazsa aday olmayacak!

Sözcü TV Ana Haber'i sunan Fatih Portakal'dan bomba CHP kulisi. Kemal Kılıçdaroğlu, yeni seçilen delegelerin kimi destekleyeceği konusunda eğilim yoklaması yani anket yaptırdığını belirten Fatih Portakal, "Arada açık bir fark yoksa ve önde olsa bile kurultay delegelerinin aday gösterelim teklifi önerisini kabul etmeyeceği söylendi." dedi.

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CHP, yeni genel başkanını seçmek için 4-5 Kasım tarihlerinde kurultaya gidiyor. Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında Özgür Özel, Ünal Karahasan ve Örsan Öymen de genel başkan olmak için yarışacak. Gazeteci Fatih portakal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olup olmamak için anket yaptırdığını ve kararını ona göre vereceğini söyledi.

'Aday olmayacağım, gösterilirsem...'

Kemal Kılıçdaroğlu tekrar aday olup olmayacağı sorusuna "Ben aday olmayacağım. Daha önce de hiç aday olmadım. Hiç dilekçe vermedim. Örgüt aday gösterdi. Yapılacak kurultayda da ben aday olmak için başvurmam, dilekçe vermem. Örgüt aday gösterirse aday olurum" demişti.

CHP kendi seçimine hazırlanıyor!

Sözcü TV Ana Haber'i sunan Fatih Portakal canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun adaylığıyla ilgili kulis bilgisini paylaştı. Portakal şunları ifade etti:

- CHP seçime hazırlanmıyor, kendi içindeki seçime hazırlanıyor. Size bir kulis bilgisi...

Kılıçdaroğlu eğilim yoklaması yapıyor

- Konuştuğum bir kişi şunları aktardı; Kılıçdaroğlu 4-5 Kasım'da yapılacak kurultayın öncesinde 'Kurultay delegeleri kendisini mi destekleyecek yoksa karşı taraftan çıkacak bir adayı mı destekleyecek' diye eğilim yoklaması yapıyormuş.

Arada büyük fark çıkmazsa...

- Eğer aradaki fark büyükse, oyların çoğunluğunu alıyorsa o zaman delegelerin aday göstermesini kabul edeceğini ama arada açık bir fark yoksa ve önde olsa bile kurultay delegelerinin aday gösterelim teklifi önerisini kabul etmeyeceği söylendi.