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Kayseri'de motosiklet taksiye arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı!

Kayseri'de motosiklet taksiye arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı!

KAYSERİ’nin KOCASİNAN ilçesinde motosikletin taksiye arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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İlçeye bağlı Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında; yabancı uyruklu İ.A. idaresindeki 31 MB 3716 plakalı motosiklet, K.T. idaresindeki 38 T 1390 plakalı taksiye arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alarak, trafiğin akışını kontrollü olarak sağlarken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede İ.A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından İ.A.’nın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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