Tekirdağ'da polisten uyuşturucu operasyonu! 6 kilo metamfetamin yakalandı

Tekirdağ Çerkezköy'de narkotik polis ekiplerinin şüpheli bir otomobile yaptığı operasyonda 6 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

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Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince Çerkezköy ilçesinde yapılan çalışmalarda durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.Durdurulan araçta yapılan aramada, 14 poşet içerisinde 6 kilogram 300 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan 1 şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şahıs tutuklandı.