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MGK bugün toplanacak! Masada hangi konular var?

MGK bugün toplanacak! Masada hangi konular var?

Milli Güvenlik Kurulu bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde terörle mücadele, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin yer alması bekleniyor. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da ilk kez katılacak.

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Yaklaşık 2 ay aranın ardından Milli Güvenlik Kurulu yeniden toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

MGK'da terörle mücadele ilk başlıklar arasında yer alacak. Sınır içinde ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alınacak.

Azerbaycan tarafından Karabağ'da başarıyla gerçekleştirilen antiterör operasyonu ile bölgede yaşanan gelişmelerin de MGK'da değerlendirilmesi bekleniyor.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ile Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da Kurul'da ele alınması öngörülüyor.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ilk kez katılacak.

MGK
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