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Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 6 şüpheli yakalandı!

Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 6 şüpheli yakalandı!

MERSİN'in AKDENİZ ilçesinde, dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilerin Mahmudiye Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli yakalandı, adreslerde, dolandırıcılık işlemlerinde kullandığı değerlendirilen 177 banka kartı, 187 cep telefonu, 7 bilgisayar, kayıt cihazı ve 41 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler, operasyonun ardından zanlılarla bağlantılı oldukları tespit edilen 2 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Emniyete götürülen 6 zanlının işlemleri sürüyor.

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