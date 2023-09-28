Ardahan'da kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda kaçak sigara ve içki ele geçirildi
Ardahan'da Jandarma ekiplerinin bir eve ve iş yerine düzenlediği operasyonda 207 adet kaçak sigara, 13 adet kaçak alkol ve 59 adet pul (marka) ele geçirildi.Abone ol
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl jandarma komutanlığı ekipleri, Damal ilçesinde kaçak sigara satıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Bir süre takibe alınan B.K. isimli şahsın aracı ve işyerine baskın yapılırken, aramalarda 207 adet kaçak sigara, 13 adet kaçak alkol ve 59 adet pul (marka) ürün ele geçirildi. Şahıslar gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.