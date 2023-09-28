BIST 8.263
DOLAR 27,42
EURO 28,93
ALTIN 1.653,97
HABER /  SAĞLIK

Uzmanlar velileri uyardı! Çocuklarda uyku düzenine dikkat

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Uzmanlar velileri uyardı! Çocuklarda uyku düzenine dikkat

Okul döneminin başlaması ile birlikte birçok çocuk henüz uyku saatlerini düzenleyemedi. Velilerin sıkça rahatsızlık duyduğu çocuklarda uyku düzeni sorununa uzmanlardan uyarı geldi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Demet İlhan Algın, uyuma ve uyanma sürelerinin en az 15 dakika erkene alınmasını tavsiye etti.

Abone ol

Haziran ayında başlayan yaz tatili, eylül ayı itibari ile bitti. İlkokul ve lise öğrencileri eğitim-öğretime başlarken, üniversitelerin açılmasına ise 1 haftadan kısa bir süre kaldı. Yaz tatili boyunca bozulan uyku düzenleri sonucunda okula başlayan öğrenciler, okul saatlerine uyum sağlamakta zorluk yaşamaya başladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ESOGÜ Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Demet İlhan Algın, uyku düzeninin özellikle çocuklar için çok önemli olduğunu dile getirdi. Düzenli uykunun sadece ders başarısında etkili olmadığının altını çizen Algın, “Aslında uyku çocuklar, öğrenciler ve erişkinler için sadece ders başarısına değil; ders dışı aktivitelerde, spor aktivitelerinde ve motivasyonları için de çok önemli” dedi.

“Uyku düzeninde 15’er dakikayla başlanan erken yatma ve kalkma uygulaması yardımcı olacaktır”

Uyku düzeninin sadece ders başarısında değil, aynı zamanda ders dışı aktivitelerde de büyük bir etkiye sahip olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Demet İlhan Algın, bu düzeninin oluşturulması konusunda ailelerin önemli bir rol oynadığını belirtti. Uyku düzenine her yaştan vatandaşın dikkat etmesi gerektiğini de dile getiren Algın, “Öğrenciler için ve aslında bütün yetişkinler için uyku düzeni çok önemli. Uyku hayatımızın çok önemli bir parçası o yüzden yaz döneminde oluşan bir takım aktiviteler ve programlar nedeniyle uyku saatleri kaymakta ve bunları için aslında okulların açılması bizim için mükemmel bir zaman olarak düşünüp bunu olumluya çevirmemiz çok daha iyi olabilir."

"Şöyle ki aslında uyku alışkanlıklarını düzeltmek için okullar başlamadan belki 1-2 hafta öncesinde ortaokul ve lise öğrencilerimize aileleri tarafından 15’er dakikayla başlanan erken yatma, daha sonra bu kalkışlarda da 15’er dakika geç kalkmayla başlayan bir uygulama çocukların uyku düzenini normale koymalarına çok yardımcı olacaktır. Peki, neden bu kadar önemsiyoruz uykuyu? Çünkü aslında uyku çocuklar için, öğrencileri için, erişkinler için sadece ders başarısına değil, ders dışı aktivitelerde, spor aktivitelerinde ve geçirdikleri zamanda motivasyonlarında daha mutlu olmalarında da önemli. Onun dışında dersteki motivasyonlarını arttırarak, ders başarısını arttırmakta. Bu yüzden uyku düzenlerinin oluşması konusunda ailelerin de çocuklara yardımcı olmasının çok önemli olduğunu düşünmekteyiz” dedi.

“Aileler çocukların uyku düzeni konusunda çok da ısrarcı olmamalı ama”

Farklı araştırma sonuçlarına göre belirli yaş gruplarına göre ideal uyku süreleri olduğunu söyleyen Demet İlhan Algın, düzenli uykunun hayat kalitesini arttırdığını söyledi. Bazı genetik rahatsızlıklar sebebiyle uyku düzeni konusunda çok ısrarcı olunmaması gerektiğinin altını çizen Algın, şöyle konuştu; “Amerika Uyku Tıbbı Akademisi'nin yaptığı araştırmalara göre aslında 6-12 iki yaş arası 9-12 saat; 13-18 yaş arası da 8-10 saat kadar uyuması ideal. Fakat biliyoruz ki aslında uykumuz tamamen genetiğimizle alakalı bir durum. O yüzden bu genetik etkilenmelerden dolayı da bunlarda 1-2 saat sarkmalar veyahut da azalmalar olabilir. Buna göre de aileler çocukların uyku düzeni konusunda çok da ısrarcı olmamalı ama genellikle bu uyku düzenine uydukları zaman çocukların ders, yeme hatta bütün hayatındaki alışkanlıklarını düzene sokacaktır. Bu açıdan çok önemli olacaktır.”

ÖNCEKİ HABERLER
Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandıran belli oldu
Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandıran belli oldu
Pompalı tüfekle oyanayn genç iş yerinde arkadaşını boynundan vurdu!
Pompalı tüfekle oyanayn genç iş yerinde arkadaşını boynundan vurdu!
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı! Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan da katıldı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplandı! Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan da katıldı
Evden gezmek için dışarı çıktı 3 gündür haber alınamıyor
Evden gezmek için dışarı çıktı 3 gündür haber alınamıyor
Ardahan'da kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda kaçak sigara ve içki ele geçirildi
Ardahan'da kaçakçılık operasyonu! Çok sayıda kaçak sigara ve içki ele geçirildi
Uzman doktor uyardı: Bel ağrısını ciddiye alın!
Uzman doktor uyardı: Bel ağrısını ciddiye alın!
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı!
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı!
Kayseri'de motosiklet taksiye arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı!
Kayseri'de motosiklet taksiye arkadan çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı!
Tekirdağ'da polisten uyuşturucu operasyonu! 6 kilo metamfetamin yakalandı
Tekirdağ'da polisten uyuşturucu operasyonu! 6 kilo metamfetamin yakalandı
Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 6 şüpheli yakalandı!
Mersin'de dolandırıcılık operasyonu: 6 şüpheli yakalandı!
MGK bugün toplanacak! Masada hangi konular var?
MGK bugün toplanacak! Masada hangi konular var?
Bomba kulis! Kemal kılıçdaroğlu anket yaptırıyor! İstediği çıkmazsa aday olmayacak!
Bomba kulis! Kemal kılıçdaroğlu anket yaptırıyor! İstediği çıkmazsa aday olmayacak!