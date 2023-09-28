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Mersin'de büyük uyuşturucu operasyonu! 439 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Mersin'de büyük uyuşturucu operasyonu! 439 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Mersin Anamur'da narkotik polis ekiplerinin bir adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 439 bin adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Edinilen bilgiye göre, Mersin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anamur ilçesinde bir adreste uyuşturucu imal edildiği bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramada 439 bin adet uyuşturucu hap ile bu hapların imalatında kullanılan 3 makine ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.Y., D.U. ve M.T. tutuklanırken, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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