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Beylikdüzü’nde facianın eşiğinden dönüldü! Doğal gaz kutusu alev alev yandı

Beylikdüzü’nde facianın eşiğinden dönüldü! Doğal gaz kutusu alev alev yandı

İstanbul Beylikdüzü'nde bir binanın önünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında park halindeki motosiklet küle dönerken binada bulunan 2 dairenin de camları hasar gördü. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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Beylikdüzü’nde bina önünde bulunan doğal gaz kutusunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangında park halindeki motosiklet küle dönerken binada bulunan 2 dairenin de camları hasar gördü.

Yangın, saat 03.30 sıralarında Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Sancak Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın önünde bulunan doğal gaz kutusunda meydana geldi. İddiaya göre, doğal gaz kutusunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinleri panik içinde dışarı çıkarken durumu itfaiye, polis ve İGDAŞ ekiplerine bildirdi.
Alevler metrelerce yükseldi

Doğal gaz kutusunda çıkan yangın metrelerce yüksekliğe çıkarken park halindeki bir motosiklete de sirayet etti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken İGDAŞ ekipleri doğal gazı kesti. Yangın ekiplerin müdahalesi sonrası kontrol altına alındı. Öte yandan alevlerin metrelerce yükselmesi üzerine yüksek ısıya maruz kalan binadaki bazı camlarda çatlama meydana geldi. Olayda ölü veya yaralı olmazken park halindeki bir motosiklet küle döndü.

Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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