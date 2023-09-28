Kılıçdaroğlu'nun A planı ortaya çıktı yerel seçimden hemen sonra ilan edecek Selvi paylaştı

Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimin kazanılması sonrası erken seçim kampanyası başlatacağını yazdı. Kılıçdaroğlu'nun A planını uygulaması için Meral Akşener'e ihtiyacı olduğunu belirten Selvi'ye göre Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’da, İYİ Parti ile ittifak yapabileceğini düşünüyor.

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Seçim yenilgisi sonrası iplerin gerildiği CHP ve İYİ Parti'nin yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul için yeniden bir araya gelebileceği konuşuluyor.

Akşener'in sert çıkışlarına karşın köprüleri atmak istemeyen Kılıçdaroğlu, cevap vermemeyi tercih ederek gerilimi düşürmeyi hedefliyor.

Yerel seçimlere ilişkin yazı kaleme alan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’da, İYİ Parti ile ittifak yapabileceğini düşündüğünü yazdı.

İYİ Parti ile ittifaka güveniyor

Meral Akşener'in de İstanbul ve Ankara adaylarını en sona bırakarak bu kapıyı kapatmadığına dikkat çeken Selvi, Kılıçdaroğlu'nun yerel seçim sonrası planladığı çıkışı için İYİ Parti ile ittifaka güvendiğini aktardı.

CHP kongrelerinde genel merkez adaylarının kazandığına değinen Selvi, Kılıçdaroğlu'nun A planı için şu ifadelere yer verdi:

“Yerel seçimleri kazandığım sabah erken seçim kampanyasını başlatacağım”

"Kılıçdaroğlu’nun Akşener planına dönecek olursak. CHP Lideri, yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara’yı kazanmak istiyor. Bunu da ancak İYİ Parti ve HDP ile kazanacağını biliyor. Eğer iki şehirde il bazlı ittifakı sağlar ve seçimde başarılı olursa A planını uygulamaya koyacak.

A planında ne var? İstifasının istendiği seçim haftasında onu yakın çevresiyle paylaşmıştı. “Yerel seçimleri kazandığım sabah erken seçim kampanyasını başlatacağım” demişti.

Akşener farkında

Kılıçdaroğlu’nun bu stratejisini uygulayabilmesi için tek umudu Meral Akşener. PM toplantısında, “Kurultaydan sonra oturulur konuşulur” dedi. Akşener de bunu bildiği için, “CHP kurultayından sonra Kemal Kılıçdaroğlu buraya gelecek” demişti."

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