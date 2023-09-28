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 Almanya’dan tartışma yaratan adım! Türkleri engellemek için yasa çıkıyor

 Almanya’dan tartışma yaratan adım! Türkleri engellemek için yasa çıkıyor

Son dönemde çok sayıda Türk vatandaşının Almanya'ya iltica etmesi ile ilgili tartışmalar büyüyor... Alman kamuoyundan gelen tepkilerle koltuğu sallantıda olan Başbakan Scholz, Türklere karşı bir yasa tasarısını gündemine aldı.

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Alman hükümetinde kriz yaratan, İçişleri Bakanı Nancy Faeser ile Dışişleri Bakanı Baerbock'un ters düştüğü iltica prosedüründe Başbakan Olaf Scholz devreye girdi.

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre  Scholz, İçişleri Bakanı Baerbock'un itiraz ettiği AB İltica Yasası'nın tamamlanıp daha da sertleşmesi için talimat verdi.

Kısa sürede AB ile anlaşmalı olarak çıkması beklenen yasanın ilk hedefi “Türklere ilticayı” yasaklamak. Alınan bilgilere göre, bu maddenin detayları da belli olmaya başladı.

İlk adım: Siyasi zulüm iddiası kabul edilmeyecek

Güvenli sayılan Türkiye’den gelen Türk vatandaşlarının iltica süreçleri zorlaştırılacak. Şu an resmi verilere göre Türk vatandaşlarının kabul oranı yüzde 20'lerde. Türkler artık, “Siyasi zulüm iddiasıyla” iltica talep edemeyecek, ettiği takdirde de Alman makamlar tarafından kabul edilmeyecek.

Maddede, “Ülkesinde savaş, büyük insani kriz olmayan Türkiye, Hindistan, Tunus, Sırbistan ve Arnavutluk vatandaşlarına iltica hakkı verilmeyecek. İlticada ana kriter, savaş hali, insanlık dramı yaşanması, iç savaş, terörizmden kaçış gibi konular olacak” denildi.

İkinci adım: Sınırda gözaltı

Daha fazla ilticacı akınını ve kayıt olmadan kaçak girişleri engellemek için ikinci bir aşama daha düşünülüyor.

Buna göre, “AB'nin dış sınırları”nda kamplar oluşturulacak. Gelen kişiler bu kamplara alınacak ve kimlik tespitleri yapılacak.

Burada, Almanya ya da başka ülkeye iltica etmek isteyenlerin durumu incelenecek ve buna uygunsa, Almanya'ya geçişine izin verilecek. 2015'te de gündeme gelen bu plan sertleştirilecek.

Kimlere sığınma hakkı verilecek?

Türkiye'den gelip de hakkında siyasi takibat olduğunu kanıtlayanlara sığınma hakkı verilecek. Sığınma verilenler, AB'nin çeşitli ülkelerine dağıtılacak. Bunu istemeyen devletler, her almadıkları sığınmacı karşılığı 20 bin Euro tazminat ödeyecek.

Plana göre, AB'nin dış sınırlarındaki bu merkezler gözaltı merkezleri olacak ve ortalama iki hafta kaçaklar bu merkezde tutulacak. Çocuklu ailelere ise özel muamele edilecek. Onlara daha rahat kamp koşulları sağlanacak.

Suriye, Sudan ve Afganistan'dan gelenlere ise ilticada kolaylık sağlanmaya devam edilecek.

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