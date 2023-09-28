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Hakkari'de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi! 4 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hakkari'de uyuşturucu tacirlerine geçit verilmedi! 4 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 kişi tutuklandı

Hakkari'de narkotik polis ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 24 kilo 60 gram uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli tutuklandı.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları kapsamda, 3 günlük çalışma sonucu 12 kilo 260 gram eroin ve 11 kilo 800 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

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