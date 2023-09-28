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Ahmet Ercan’dan kritik uyarı! O il 7.5 büyüklüğündeki depremden etkilenecek

Ahmet Ercan’dan kritik uyarı! O il 7.5 büyüklüğündeki depremden etkilenecek

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Yalova’da en büyük 6.4 büyüklüğünde deprem görülebileceğini ifade etti. Ercan, Yalova’nın 7.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek Kuzey Anadolu Kırığının güney ile kuzey kollarının doğrudan etki alanları içinde olduğuna dikkat çekerek, “Kent büyümemeli” dedi.

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Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından deprem konusunda paylaşımlar yapmaya devam ediyor. İllerde görülebilecek depremin büyüklüğü hakkında bilgilendirme yapan Övgün Ahmet Ercan, Yalova hakkında paylaşım yaptı.

Ercan, Yalova’da görülebilecek en büyük depremin 6.4 büyüklüğünde olacağını ifade etti.

Ercan Yalova’nın 7.5 büyüklüğünde deprem üretebilecek olan Kuzey Anadolu Kırığının güney ile kuzey kollarının doğrudan/yakın etki alanları içinde olduğunu belirtti.

Ercan, Yalova’daki yerleşim yerlerinin heyelana duyarlı olduğunun altını çizerken kentin büyümemesi gerektiğini kaydetti.

Ercan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Şu illerin gelecekte görebileceği en büyük deprem; Yalova;M6,4, Yozgat;<M5,7.Yalova M7,5’luk deprem üretebilecek Kuzey Anadolu Kırığının güney ile kuzey kollarının doğrudan/yakın etki alanları içindedir. Yerleşim yeri ise yüksek deprem ile uçkun(heyelan) duyarlıdır. Kent büyümemeli.”

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