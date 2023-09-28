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İstanbul'da tarihi eser kaçakçıları yakalandı! 11 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da tarihi eser kaçakçıları yakalandı! 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin farklı ilçelerde düzenlediği operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı şüphelilerin yasa dışı yollarla temin ettikleri tarihi eserleri ülke dışına satmak için fırsat kolladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaçakçılara yönelik 12, 14, 17, 22 ve 26 Eylül tarihlerinde Gaziosmanpaşa, Üsküdar, Fatih, Kadıköy ve Bahçelievler ilçelerinde belirlenen adreslere baskın düzenlendi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Bu kişilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise Urartular dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 küp, kitap, el yazmaları, objeler, sikkeler, Osmanlı dönemine 24 ait tapu senedi, 128 mühür ve kalıbı, 2 bin 752 sikke ve kalıbı ele geçirildi. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi'ndeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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