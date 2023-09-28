Mutfaklarda, banyolarda kullanırken bir kez daha düşünün! 5 kez ameliyat oldu şimdi doku nakli bekliyor

Lavabo açıcıların bilinçsiz kullanımı ciddi sağlık sorunlarına neden oluyor. Tıkalı lavabo, tuvalet ve diğer giderlerin açılması için sıklıkla tercih edilen kimyasalların suyla temas etmesiyle oluşan patlama sonucu bunların cilde ve gözlere teması halinde yanma, tahriş ve kimyasal yanıklar meydana gelebiliyor.

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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne bu sebeple başvuran hastalara çeşitli tedavi yöntemleri uygulanıyor.

Mutfağın tıkalı lavabosunu açmaya çalıştığı sırada kimyasalların patlaması sonucu ayaklarında üçüncü derece yanık oluşan 35 yaşındaki Ahmet Şirin, bu merkezde tedavi görüyor.

Hastanenin Yanık Merkezi Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Mustafa Turan, Şirin'in 30 gün önce lavabo açmak için aldığı kimyasalı kullanmaya başladığı zaman bunların bir anda patladığını, üzerine sıçrayan kimyasalın ileri düzey cilt ve doku kayıpları oluşturduğu için Şirin'in hastaneye başvurduğunu belirtti.

Hastanın her iki ayağında da üçüncü derece geniş yanıkların oluştuğunu anlatan Turan, hastanın tedavisine hemen başladıklarını, tahrip olan dokuyu 5 ameliyatla temizlediklerini, o kısımların doku nakline hazır hale getirilmesinin ardından bu hafta da işlem yapıp hastayı taburcu etmeyi planladıklarını ifade etti.

"Ürünlerin çoğunda kimyasal içerik yazmıyor"

Yerli üretim kimyasalların paketlerine net bir açıklama eklenmediğini vurgulayan Prof. Dr. Turan, "Bu ürünlerin kullanımında mutlaka bilinen markaların tercih edilmesi ve kullanım ibarelerine uyulması gerekiyor. Ürünlerin çoğunda kimyasal içerik yazmıyor. Bir tek şu ipucu verebilir: Lavabo açıcı dışında beton çözücü gibi ibareler varsa mutlaka güçlü kimyasallar ve asitler vardır. Bunların kullanımında daha da çok dikkat edilmesini, koruyucu gözlük, elbise ve eldivenler kullanılmasını öneriyoruz." diye konuştu.

Prof. Dr. Turan, uzuv kayıplarından körlüğe kadar giden hasarlarla karşılaşmaya başladıklarına değinerek, "Ayakta, uzuvda veya kritik yerlerde dokular kaybedildikten sonra biz ne kadar düzeltmeye çalışsak bile bazı fonksiyon kayıpları oluyor." dedi.