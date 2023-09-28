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Tanımadığı kişiyi sahilde otururken denize attı! Son sözünde bakın ne dedi

Tanımadığı kişiyi sahilde otururken denize attı! Son sözünde bakın ne dedi

Eminönü'nde, tanımadığı Ahmet Uzun'u sahilde otururken denize düşürerek boğulmasına neden olan Serdal Akar, "olası kastla adam öldürme" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırıldı.

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İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Serdal Akar ve müşteki Yakup Uzun ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Akar, yüzemediğini bilse denize atlayıp maktulü kurtarmaya çalışacağını savundu. Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda sanığın ceza sorumluluğunun tam olduğunu bildirdi.

Müşteki avukatı Mehmet Sami Uzun, maktulün deniz kenarında kendi halinde oturduğunu ve sanığa karşı herhangi sözlü ya da fiili bir davranışı olmadığını söyledi.

Sanığın haksız tahrik indiriminden yararlanmak için yargılama sürecinde maktulün kendisine küfür ettiği şeklinde iddiada bulunduğunu belirten avukat Uzun, sanığın kıyafet değiştirmesiyle de suçu gizlemeye çalıştığını kaydetti.

Avukat Uzun, sanığın eyleminin İstanbul'da yaşayan kişileri endişelendirdiğini ve toplumda infial yarattığını ifade ederek, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ceza verilmesini talep etti.

Duruşmada son sözü sorulan sanık, pişman olduğunu söyleyerek beraatini istedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Serdal Akar'ı "olası kastla adam öldürme" suçundan 25 yıl hapisle cezalandırdı.

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