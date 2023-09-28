Azerbaycan'ın büyüleyen köyü UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi!

Azerbaycan eşsiz mirası ve büyüleyen güzelliğiyle ilgi odağı olan Kınalık ve göç yolu yaylacılık rotası UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne kaydedildi. Karar, 18 Eylül 2023'te Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenen UNESCO Dünya Mirası Komitesi'nin 45. oturumunda alındı.

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Birleşmiş Milletler'in (BM) UNESCO olarak da bilinen kültür kurumu tarafından Dünya Miras Listesi’ne alınan Azerbaycan'ın Kınalık köyü, uzun süredir Devlet Tarih-Kültür ve Etnografya Koruma Alanı olarak devlet tarafından titizle korunuyor. Köye turistlerin de son yıllarda gözde ziyaret noktası arasında yer alıyor.

Köy, Kafkas Dağları'nın nefes kesen manzaralarına açılıyor ve ziyaretçilerini otantik kültürel bir deneyimle buluşturuyor. “Yaşayan Bir Miras” olarak anılan köy, binlerce yıllık geçmişe sahip olmasının yanı sıra köyün halkı hâlâ kendi geleneklerini, dillerini koruyarak, yarı göçebe bir yaşam sürdürüyor."

"Kafkas Arnavutlarının soyundan geldiğine inanılan ve ayrı bir etnik grup olan Kınalık halkı, zorlu iklim şartları ve araziye rağmen yaşamlarını ve doğal kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirerek bölgelerini geliştirmeye devam ediyor. Ancak bölge gelişirken gelenekler bozulmadan gelecek nesillere aktarılıyor. Bu geleneklerinden biri de köy halkının yayla ve ova arasında yaptıkları mevsimlik göç hareketi."

Göçle hem hayvanların hem de yerel halkın uygun iklime ve bol bitki örtüsüne sahip bölgelerde yaşaması sağlanıyor. Yayla ve ovayı birbirine bağlayan yayla yolu, "göç yolu" olarak adlandırılıyor. Kınalık'ta göç yılda iki kez ilkbahar ve yaz aylarında gerçekleşirken, halk hayvanlarını atalarının köylerine yakın yayla yaz meraları olan yaylaklar ile Orta Azerbaycan'daki kışlaklar olan ova kış meraları arasında besliyorlar.

Güzergah üzerinde yaklaşık 7 bin kişi ve yakınlardaki diğer yerleşim yerlerinden gelen 400 bin koyuna katıldığı 200 kilometre uzunluğundaki rota, Kınalık köyünden başlayıp Abşeron ve Hacıkabul ilçelerinin düzlüklerinde son buluyor. Tarihçiler, Kınalık'ın milattan önce inşa edildiğini belirtirken, ağırlıklı olarak dağ manzaralarının bulunduğu Şahdağ Sıradağları ile çevrili olan köy, deniz seviyesinden yaklaşık 2200 metre yükseklikte dik bir dağ zirvesinde yer alıyor.

Küçük boyutlu ormanlar ve kayalık alanlarla birlikte subalpin ve alpin çayırlara sahip olan köyde, turistler yürüyüş sırasında büyüleyici manzaraların, yerel lezzetlerin ve kültürün tadını çıkararak, yerel halkın sıcak misafirperverliği ile karşılaşıyor. Azerbaycan'ın turizm merkezleri hakkında daha fazla bilgiye ise www.azerbaijan.travel adresinden ulaşılabiliyor.