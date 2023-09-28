BIST 8.264
DOLAR 27,40
EURO 28,97
ALTIN 1.652,57
HABER /  GÜNCEL

Girdiği dükkandan çıkmak istemeyen tilki tilkiliğini yaptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Girdiği dükkandan çıkmak istemeyen tilki tilkiliğini yaptı

Elazığ merkezde bir işletmeye giren tilki, dükkan sahibini görünce ölü taklidi yaptı. Dükkandan çıkmak istemeyen tilki, uzun uğraşlar sonucu dükkanın dışına çıkarıldı.

Abone ol

İlginç olay, Çaydaçıra Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde halı satan bir işletmede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde işletmeyi açan esnaf, yerde yatan tilki fark etti.

Tilki, gelen işletme sahibi ve çalışanları görünce yaklaşık 15 boyunca ölü taklidi yaptı.

Güçlükle fırça yardımıyla işletmenin dışına çıkarılan tilki yine ölü taklidi yapmaya devam etti. Cep telefonuna ile çekilen o görüntüler gülümsetti.

ÖNCEKİ HABERLER
Lavaboya sıkışan yaramaz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı!
Lavaboya sıkışan yaramaz kediyi itfaiye ekipleri kurtardı!
Azerbaycan'ın büyüleyen köyü UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi!
Azerbaycan'ın büyüleyen köyü UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girdi!
Kudüs davasına ihanet suçlaması! Filistinli adaylığını açıkladı tepkiyle karşılandı
Kudüs davasına ihanet suçlaması! Filistinli adaylığını açıkladı tepkiyle karşılandı
Tanımadığı kişiyi sahilde otururken denize attı! Son sözünde bakın ne dedi
Tanımadığı kişiyi sahilde otururken denize attı! Son sözünde bakın ne dedi
Karısını yatakta öyle görünce... İşten gelen adam hayatının şokunu yaşadı
Karısını yatakta öyle görünce... İşten gelen adam hayatının şokunu yaşadı
Kalp krizi Türkiye’de her yıl 125 bin can alıyor!
Kalp krizi Türkiye’de her yıl 125 bin can alıyor!
Deprem vurgunu iddiası! Bankadaki 130 milyon TL'si buhar oldu: 'Banka yıkıldı' dendi ama...
Deprem vurgunu iddiası! Bankadaki 130 milyon TL'si buhar oldu: 'Banka yıkıldı' dendi ama...
Fransa'da, Yahudi öğrencilerin yüzde 91'i okullarda ırkçılığa uğruyor
Fransa'da, Yahudi öğrencilerin yüzde 91'i okullarda ırkçılığa uğruyor
Vicdansız ev sahibi kanser hastası kiracısına yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı! Elektrik, su ve doğalgazı kesti
Vicdansız ev sahibi kanser hastası kiracısına yaptıklarıyla ağızları açık bıraktı! Elektrik, su ve doğalgazı kesti
BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan emekli oldu
BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan emekli oldu
Mutfaklarda, banyolarda kullanırken bir kez daha düşünün! 5 kez ameliyat oldu şimdi doku nakli bekliyor
Mutfaklarda, banyolarda kullanırken bir kez daha düşünün! 5 kez ameliyat oldu şimdi doku nakli bekliyor
Türkiye 3 yıl içinde yüksek gelirli ülkeler sınıfında olabilecek!
Türkiye 3 yıl içinde yüksek gelirli ülkeler sınıfında olabilecek!