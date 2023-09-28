MSB duyurdu! 58 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, 1-23 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen planlı hava harekatları ile Kandil, Asos, Gara, Metina, Zap ve Hakurk’daki 82 hedefin vurulduğunu açıkladı. 58 terörist etkisiz hale getirildi, teröristlerce kullanılan sığınak ve mağaralar imha edildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda Irak ve Suriye’nin kuzeyi dâhil; 1 Ocak’tan itibaren Terörle Mücadele Harekâtı bölgesinde 80’i son bir haftada olmak üzere 1351 terörist etkisiz hâle getirildi. Böylece, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar etkisiz hâle getirilen terörist sayısı ise 38 bin 694’e ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde 82 hedef vuruldu

Hava Kuvvetleri tarafından, 1-23 Eylül tarihleri arasında icra edilen terör yuvalarına yönelik planlı hava harekatları ile Kandil, Asos, Gara, Metina, Zap ve Hakurk’daki 82 hedef etki altına alındı.

Harekâtlar ile teröristlere ait sığınak, mağara ve depo olarak kullanılan yerler imha edildi, elde edilen ilk bilgiler kapsamında 58 teröristin etkisiz hâle getirildiği belirlendi.

Hudut güvenliği

Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen çok katmanlı emniyet sistemi ile korunan hudutlarda;

Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 621 şahıs yakalanmdı. Bu şahıslardan 15’i FETÖ mensubu olmak üzere 27’sinin terör örgütü üyesi olduğu belirlendi. 4 bin 35 şahıs ise hududu geçemeden engellendi.

Böylece yıl içerisinde hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 63’e yükseldi, yakalanan şahıslardan 360’ı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 524 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 162 bin 415 oldu.

Ayrıca, yılbaşından bu yana icra edilen operasyonlarda 20 kilogramı son bir haftada olmak üzere toplam 4 bin 889 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Suriye

Suriye’de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Diğer taraftan operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için de gerekli tüm tedbirler alınıyor.

Bu yılın başından itibaren terör örgütü tarafından harekât bölgelerine 342 taciz ve saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılara misliyle karşılık verilerek 65’i son bir haftada olmak üzere 991 terörist etkisiz hâle getirildi.

Azerbaycan

MSB, askerî eğitim, yardım ve danışmanlık faaliyetlerinin devam ettiği Azerbaycan'ın haklı davalarında da yanında olmayı sürdürüyor.

Karabağ’da gerçekleştirilen askerî operasyon sonrası bölgedeki son durumu yakinen takip ediliyor, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik çabaları destekleniyor.

Kosova / KFOR komutanlığı devir-teslim

Türkiye, Balkanlar'daki gelişmeleri de yakından takip ediyor.

MSB, Kosova’nın kuzeyinde gerçekleşen, Kosovalı bir polis memurunun hayatını kaybetmesine, birinin de yaralanmasına neden olan saldırıyı kınadı.

10 Ekim’de icra edilmesi planlanan KFOR Komutanlığı devir teslimine ilişkin hazırlıklar da devam ediyor. Bu kapsamda görevi devralacak KFOR Komutanı 25-29 Eylül tarihleri arasında NATO Karargâhı ve SHAPE’te inceleme ve koordinasyon faaliyetlerini sürdürüyor.