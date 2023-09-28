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Yeni evli çifti balayı yolunda yaptıkları kaza ayırdı!

Yeni evli çifti balayı yolunda yaptıkları kaza ayırdı!

11 günlük evli çifti ölüm ayırdı, onlardan geriye düğünde çekildikleri mutluluk pozları kaldı.

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16 Eylül tarihinde Sakarya’da dünya evine giren Gürkan ve Seda çiftini balayı yolunda geçirdikleri trafik kazası ayırdı. Burdur’da kazaya karışan çiftten Seda Aslan hastanede hayatını kaybederken, eşi Gürkan ise yaralandı. Çiçeği burnunda çiftten geriye düğünde çekildikleri mutluluk pozları kaldı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Burdur’un Çavdır ilçesi Çavdır Tefenni Karayolu Antalya Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seda Aslan (31) idaresindeki 54 AER 079 plakalı otomobil ile Ali A. kontrolündeki minibüs kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile minibüs yoldan çıkarak şarampole düştü. 1’i ağır toplam 5 kişinin yaralandığı kaza bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan ve Tefenni Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Seda Aslan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Öte yandan, genç çiftin 16 Eylül tarihinde Sakarya’nın Serdivan ilçesinde bulunan bir düğün salonunda dünyaevine girdikleri öğrenildi. Planladıkları balayı tatili için yola çıkan çiçeği burnundaki çiftten geriye, düğünde çekildikleri mutluluk pozları kaldı. Hayatını kaybeden Seda Aslan, Hendek Yeşilvadi Mahallesi Merkez Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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