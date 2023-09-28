Sağlam bıraktığı babasını o halde görünce şoke oldu

SİVAS'ta özel bir rehabilitasyon merkezinde kalan yaşlı adam iddialara göre şiddete maruz kaldı. Yaşlı adamın yakınları suç duyurusunda bulunarak olayın araştırılmasını istedi.

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Belçika’da yaşayan Önder Polat, yaklaşık 3 ay önce babası İsmet Polat’ı (83) alarak iyi gelebileceğini düşünerek Sivas’ta özel bir rehabilitasyon merkezine teslim etti. İddialara göre burada yaşlı adam darp edildi. Önder Polat, merkezin yaşlı adamı darp edildikten 2 gün sonra taksi ile hastaneye götürdüğünü ileri sürdü. Durumdan şüphelenen yaşlı adamın oğlu darp raporu aldı. Darp raporunda ise yaşlı adamın yüzündeki yaraların kabuk bağladığı ve kapandığı ifade edildi. Babasının durumunun kritik olduğunu belirten Polat, hastanede tedavi gördüğünü belirterek suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

“Korkunç manzara ile karşılaştık”

Yaşlı adamın oğlu Önder Polat, babasının bakımevinde darp edildiğini iddia ederek, “Babamı Belçika’dan Sivas’a özel bakımevine getirdik. Özel bakım ihtiyacı olduğu için bakımevine verdik. Buraya verildikten kısa bir süre sonra benimle irtibata geçip babamın tansiyonunun düştüğü ve üzülecek bir şey olmadığını söylediler. İçime bir şüphe düşüp bir arkadaşa yönlendirdiğimde yüzündeki yaralar ve korkunç manzara ile karşılaşıyoruz. Durumunu araştırdığımızda bunun bir hasta tarafından yapıldığı söyleniyor. İçim rahat etmedi ve ben araştırmalara devam ettim. Sosyal medyada paylaştım ve bunların araştırılmasını istedim. Olayda hasta tarafından değil bakıcılar tarafından darp edildiğini düşünüyorum” dedi.

“Birisine saldıracak veya karşı tarafa şiddet uygulanacak birisi değil”

Polat, babasının birisine saldıracak veya karşı taraftan şiddet uygulanacak birisi olmadığına değinerek, “Benim isteğim bu yerin araştırılması, incelenmesi. Orada daha zavallı yaşlı insanlara şiddet uygulanmaması. Bakımevlerinin görevi o insanlara iyi bir muamele yapılması. Babam şu an Numune Hastanesi’nde yatmakta. Burnundan özel hortum ile besleniyor durumu kritik. Gayet sağlıklı bir şekilde gitti. Bazen bağırıyor bir de yürümede takılmalar oluyordu. Birisine saldıracak veya karşı taraftan şiddet uygulanacak birisi değildi. 6’ncı ayın 19’unda Belçika’dan getirdik” diye konuştu.

“Şiddet varsa bunlar örtbas ediyor”

Polat, babasına yapılan şiddetin örtbas edildiğini söyleyerek, “Ayın 20’sinde evden teslim aldı götürdüler. Olay 22’sinde gerçekleşti. Olaydan iki gün sonra hastayı kaybedeceklerinden korktukları için taksi ile hastaneye götürdüler. Bu çok yanlış bir şey, kabullenemiyoruz. Elimde gördüğünüz darp raporu. Bu Numune Hastanesi’ne ilk götürüldüğünde yapılmış. Raporda açık bir şekilde yaraların kapandığı, kabuk bağladığı yazıyor. Şiddet varsa bunlar örtbas ediyor. En açık delili budur. Bu işin peşini bırakmayacağım. Ben Türk hukukuna güveniyorum, bunun araştırılacağına inanıyorum. İnşallah öyle de olur” şeklinde konuştu.

“Ben görünce şoka girdim”

İsmet Polat’ın eşi Şengül Polat ise, kocasını görünce şoka girdiğine değinerek, “Ben görünce şoka girdim. Telefon ettim gelip göreceğim dedim. ‘Yok teyze 15 gün sonra geleceksin alışması lazım’ dediler. Hâlbuki darp edilmiş. Sonra telefon ettiler hastaneye gitmemi istediler. Ne olduğunu sorduğumda tansiyonunun düştüğünü söylediler. O şekilde aldılar taksinin içerisine koyup geri götürdüler” ifadelerini kullandı.