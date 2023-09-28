Gaziantep'te dehşet! Eşini öldürdü 3'ü çocuğu 4 kişiyi yaralayıp intihar etti
Gaziantep'ten son gelen haber korkunç! Bir şahıs, evde yaşanan tartışma sonrası boşanma aşamasındaki eşini öldürdükten sonra 3 çocuğu ve evde bulunan komşusunu yaraladı. Cinnet getiren şahıs, daha sonrasında ise cami avlusunda intihar etti.
Ali Y. (38), evinde henüz bilinmeyen nedenle boşanma aşamasındaki eşi Medine Y. (33) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren Ali Y, eşi Medine Y, çocukları A.V.Y. (18), B.Y. (19) ve İ.Y. (12) ile evde bulunan Z.T'ye (33) pompalı tüfekle ateş etti.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Medine Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Evde yaralı halde bulunan 3'ü çocuk 4 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Olaydan sonra kaçan Ali Y'nin bulunması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliyi Kanalıcı Camisi avlusunda aynı silahla intihar etmiş halde buldu. Çocuklardan A.V.Y. ile İ.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı öğrenildi.