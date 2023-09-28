Gaziantep'te dehşet! Eşini öldürdü 3'ü çocuğu 4 kişiyi yaralayıp intihar etti

Ali Y. (38), evinde henüz bilinmeyen nedenle boşanma aşamasındaki eşi Medine Y. (33) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine cinnet getiren Ali Y, eşi Medine Y, çocukları A.V.Y. (18), B.Y. (19) ve İ.Y. (12) ile evde bulunan Z.T'ye (33) pompalı tüfekle ateş etti.