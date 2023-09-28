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Kahramanmaraş'ta 150 arı kovanı yandı, arılar telef oldu!

Kahramanmaraş'ta 150 arı kovanı yandı, arılar telef oldu!

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde arıcılıkla uğraşan bir kişinin pamuğa ve ayçiçeğine getirdiği arıları yanarak kül oldu.

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Arıcılıkla uğraşan Ahmet Köktaş, tek geçim kaynağı olan 150 kovan arısını beslenmesi için ayçiçeği ve pamuğun yoğunlukta olduğu Narlı ilçesine getirdi.

Çıkan yangında arılarını kaybeden Köktaş, “Arılarımı ayçiçeğine, pamuğa getirmiştim burada arılarım telef oldu, yangın çıktı. Yangında 150 kovan kadar arım imha oldu. Yangının çıkış sebebini bilmiyorum, kimseden şüphelenmiyorum. Sadece buradan demek istediğim anız yakmasınlar, doğaya zarar vermesinler, arılarımız yok oluyor” dedi. Tek geçim kaynağının arıcılık olduğunu dile getiren Köktaş, "Mağdur durumdayım, ekmeğimi kaybettim" dedi.

Kahramanmaraş’ta arıcılık yapan Niyazi Saygıner, “Çevremizde arıların yaşam alanı sürekli daralıyor. Arı konaklama yerlerinin tespit edilmesini istiyoruz. Arıcılarımızın her geçen gün mağduriyeti artıyor” şeklinde konuştu.

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