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Esenyurt'ta kadın hırsızlar kamerada! Boş olduğundan emin oldukları daireyi soydular

Esenyurt'ta kadın hırsızlar kamerada! Boş olduğundan emin oldukları daireyi soydular

ESENYURT'ta yanlarında çocuk bulunan bir grup kadın, kapı kilidini kırarak girdikleri evden döviz, telefon ve makyaj malzemesi çalarak kaçtılar. Apartmanda boş daire arayan kadınlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, dün Esenyurt Zafer Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, yüzleri kapalı 5 kadın ve bir çocuk girdikleri bir apartmanda daireleri yoklamaya başladı.

Boş olduğunu anladıkları bir daireye kapı kilidini kırarak giren kadınlar, içeriden bir miktar döviz, telefon ve makyaj malzemesi çaldı.

Olayın ardından kadınlar kaçarken, ev sahibi hırsızlardan şikayetçi oldu. Kadınların apartmana girerek katları gezdiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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