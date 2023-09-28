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A Milli Takım'dan ayrılan Stefan Kuntz'un yeni adresi herkesi şaşırttı Alman basını duyurdu

A Milli Takım'dan ayrılan Stefan Kuntz'un yeni adresi herkesi şaşırttı Alman basını duyurdu

Alman basını, Türkiye A Milli Futbol Takımı'ndaki görevine son verilen Stefan Kuntz'un, Almanya Kadın Milli Futbol Takımı'nın başına geçebileceği öne sürdü.

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A Milli Futbol Takımı'ndaki görevine son verilen Stefan Kuntz'un yeni durağı belli oluyor. Bild'de yer alan habere göre; Almanya Futbol Federasyonu, Kadın Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğüne Stefan Kuntz'u getirebilir.

Federasyonun, Alman çalıştırıcıyı sağlık durumu iyi olmayan ve performansı tartışılan Martina Voss-Tecklenburg'un yerine düşündüğü aktarıldı. Mevcut teknik direktör Martina'nın ise sportif direktör olarak göreve devam edebileceği öne sürüldü.

Görüşmeler devam ediyor

Haberde Kuntz'un daha önce Almanya U21 takımını çalıştırdığı ve federasyonla ilişkisinin çok iyi olduğu kaydedildi. Kadın Milli Takımı için görüşmelerin sürdüğü ve kısa süre içinde sonuca bağlanacağı ifade edildi.

Kuntz'un istatistikleri

Stefan Kuntz, A Milli Futbol Takımı'yla toplam 20 maça çıktı. 60 yaşındaki teknik adam 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi alarak maç başına 1.95 puan ortalaması yakaladı.

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