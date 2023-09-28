BIST 8.268
DOLAR 27,41
EURO 28,98
ALTIN 1.652,59
HABER /  GÜNCEL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! FETÖ'cü albay saklandığı evde yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! FETÖ'cü albay saklandığı evde yakalandı

15 Temmuz hain darbe girişiminde “topçu ve füze okul komutanlığında” görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan fetö üyesi albay Şaban Demiraslan Aksaray’da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Abone ol

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "15 Temmuz hain darbe girişiminde “topçu ve füze okul komutanlığında” görev yapan ve  müebbet hapis cezasına çarptırılan fetö üyesi albay Şaban Demiraslan Aksaray’da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı." açıklamasında bulundu.

Bakan Yerlikaya, operasyonu düzenleyen Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımızı ve Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nı tebrik etti.

FETÖ operasyonlarında 510 tutuklama

1 Haziran- 26 Eylül tarihleri arasında FETÖ'ye yönelik bin 683 operasyon yapıldığını kaydeden Bakan Yerlikaya, 2 bin 500 şahsın gözaltına alındığını, içlerinden 510'unun tutuklandığını bildirdi. 

"Her birini tek tek yakalayarak adalete teslim ediyoruz"

Bakan Yerlikaya "MASUM VATANDAŞLARIMIZIN ÜZERİNE ATEŞ AÇMAKTAN GERİ DURMAYAN HAİN FETÖCÜLERİN İNLERİNE GİRİYOR, HER BİRİNİ TEK TEK YAKALAYIP ADALETE TESLİM EDİYORUZ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
'Alo 174 Gıda Hattı' iş başında! 66 bin 924 iş yerine ceza yağdı
'Alo 174 Gıda Hattı' iş başında! 66 bin 924 iş yerine ceza yağdı
Marmaris'te kaçak göçmenlere geçit verilmedi!
Marmaris'te kaçak göçmenlere geçit verilmedi!
A Milli Takım'dan ayrılan Stefan Kuntz'un yeni adresi herkesi şaşırttı Alman basını duyurdu
A Milli Takım'dan ayrılan Stefan Kuntz'un yeni adresi herkesi şaşırttı Alman basını duyurdu
Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden ek MTV kararı! Ek MTV ödenmeye devam edilecek
Son dakika! Anayasa Mahkemesi'nden ek MTV kararı! Ek MTV ödenmeye devam edilecek
Kahramanmaraş'ta 150 arı kovanı yandı, arılar telef oldu!
Kahramanmaraş'ta 150 arı kovanı yandı, arılar telef oldu!
Esenyurt'ta kadın hırsızlar kamerada! Boş olduğundan emin oldukları daireyi soydular
Esenyurt'ta kadın hırsızlar kamerada! Boş olduğundan emin oldukları daireyi soydular
MSB duyurdu! 58 terörist etkisiz hale getirildi
MSB duyurdu! 58 terörist etkisiz hale getirildi
İstanbul'daki Suriyeliler kayıtlı olduğu illere gidiyor! Bir il ayrı tutuldu
İstanbul'daki Suriyeliler kayıtlı olduğu illere gidiyor! Bir il ayrı tutuldu
Uzmanlar anne adaylarını Eris varyantına karşı uyardı! "Gebelere bulaşma riski daha yüksek"
Uzmanlar anne adaylarını Eris varyantına karşı uyardı! "Gebelere bulaşma riski daha yüksek"
Süper Lig ve 1. Lig'de teknik direktör kıyımı tam gaz sürüyor!
Süper Lig ve 1. Lig'de teknik direktör kıyımı tam gaz sürüyor!
Sağlam bıraktığı babasını o halde görünce şoke oldu
Sağlam bıraktığı babasını o halde görünce şoke oldu
İstanbul Havalimanı’nın 95. havayolu şirketi Çinli Eastern oldu!
İstanbul Havalimanı’nın 95. havayolu şirketi Çinli Eastern oldu!