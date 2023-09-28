İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! FETÖ'cü albay saklandığı evde yakalandı

15 Temmuz hain darbe girişiminde “topçu ve füze okul komutanlığında” görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan fetö üyesi albay Şaban Demiraslan Aksaray’da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı.Abone ol
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "15 Temmuz hain darbe girişiminde “topçu ve füze okul komutanlığında” görev yapan ve müebbet hapis cezasına çarptırılan fetö üyesi albay Şaban Demiraslan Aksaray’da düzenlenen operasyonla saklandığı evde yakalandı." açıklamasında bulundu.
Bakan Yerlikaya, operasyonu düzenleyen Jandarma Genel Komutanlığı TEM Daire Başkanlığımızı ve Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'nı tebrik etti.
FETÖ operasyonlarında 510 tutuklama
1 Haziran- 26 Eylül tarihleri arasında FETÖ'ye yönelik bin 683 operasyon yapıldığını kaydeden Bakan Yerlikaya, 2 bin 500 şahsın gözaltına alındığını, içlerinden 510'unun tutuklandığını bildirdi.
"Her birini tek tek yakalayarak adalete teslim ediyoruz"
Bakan Yerlikaya "MASUM VATANDAŞLARIMIZIN ÜZERİNE ATEŞ AÇMAKTAN GERİ DURMAYAN HAİN FETÖCÜLERİN İNLERİNE GİRİYOR, HER BİRİNİ TEK TEK YAKALAYIP ADALETE TESLİM EDİYORUZ TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK" ifadelerini kullandı.