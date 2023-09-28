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Karabağ'daki sözde rejimin yöneticisi Vardanyan tutuklandı!

Karabağ'daki sözde rejimin yöneticisi Vardanyan tutuklandı!

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni yönetiminin eski "devlet bakanlarından" Ruben Vardanyan, "terörü finanse etme" suçlamasıyla tutuklandı.

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Azerbaycan Devlet Güvenlik Serivisinden yapılan açıklamada, dün Azerbaycan'dan Ermenistan'a geçmek isterken sınır muhafızlarınca gözaltına alınan Vardanyan'ın, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlere silah ve mühimmat sağladığı, onları finanse ettiğinin tespit edildiği bildirildi.

Açıklamada, "terörü finanse etme", "yasa dışı silahlı grupların oluşumunda ve faaliyetinde yer alma" ve "Azerbaycan sınırını yasa dışı yollarla geçme" suçlamaları ile hakim karşısına çıkarılan Vardanyan'ın tutuklandığı belirtildi.

Devlet Güvenlik Servisi, Vardanyan'ın sorgulanmasına ilişkin görüntüleri kamuoyu ile paylaştı.

Rusya'da yaşayan ve Rus vatandaşı olan Ruben Vardanyan, Eylül 2022'de Rus vatandaşlığından çıkma başvurusunda bulunarak Karabağ'a gelmiş ve sözde Ermeni yönetiminde "devlet bakanı" olarak görev almıştı. Rusya tarafından vatandaşlıktan çıkarılan Vardanyan, bir süre sonra Karabağ'daki sözde yönetim tarafından görevden alınmıştı.

Kara para aklama, yasa dışı silah ve uyuşturucu ticareti gibi suç geçmişine sahip olduğu belirtilen Vardanyan, sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarından Azerbaycan aleyhine kışkırtıcı açıklamalarda bulunuyordu.

Vardanyan, dün Azerbaycan'dan Ermenistan'a geçmek isterken sınır muhafızlarınca gözaltına alınarak Bakü'ye getirilmişti.

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