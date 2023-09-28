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Psikolojisi bozuk şahıs tartıştığı anne babasını bıçakladı!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Psikolojisi bozuk şahıs tartıştığı anne babasını bıçakladı!

Karabük Eflani'de psikolojik olarak rahatsız olan ve tedavi gören şahıs tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak ağır yaraladı.

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Edinilen bilgiye göre, olay, ilçeye bağlı Çemci köyünde meydana geldi. Psikolojik sorunları olan ve tedavi gören Kadir Kütük (35) isimli şahıs, sabah saatlerinde babası İlhan (68) ve annesi Zekiye Kütük (65) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın üzerinden mutfaktan aldığı bıçak ile önce babasını ardından ise annesini bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine durum Jandarma ve sağlık ekipleri bildirildi. Köye ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, baba İlhan Kütük’ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Diğer yandan anne ve babasını bıçakla yaralayan İlhan Kütük Jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, şahsın psikolojik sorunları olduğu ve psikiyatri servisinde tedavi gördüğü öğrenildi.

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