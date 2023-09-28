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Esenyurt'ta şehir eşkiyası dehşeti! Aracına bindirmek istediği kadını yumruklarla dövdü, zorla aracına bindirdi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Esenyurt'ta şehir eşkiyası dehşeti! Aracına bindirmek istediği kadını yumruklarla dövdü, zorla aracına bindirdi

İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde sokağa gelen bir şahıs, kadını yumruklarla döverek zorla aracına bindirdi. Mahalleye tehditler ve küfürler savuran magandanın o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz şahıs, 34 GHS 061 plakalı otomobili ile sokağa park etti. Bir kadın ile tartışan şüpheli, çığlıklar atarak ağlayan kadına defalarca tekme ve yumruklarla vurarak zorla aracına bindirdi. Daha sonra aracına binen şahıs, sokağın ortasında etrafa bağırarak küfürler savurdu.

Kadın ile birlikte sokaktan çıkmaya çalışırken yolda yürüyen bir mahalleli ile de tartışan şüpheli, kadın ile birlikte olay yerinden ayrıldı. Yaşanan o anlar ise çevredeki binada yaşayan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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