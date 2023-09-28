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Avrupa'da her 4 gençten 1'i okurken bir işte çalışıyor!

Avrupa'da her 4 gençten 1'i okurken bir işte çalışıyor!

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB üyesi 27 ülkede 2022 yılında örgün eğitim alan 15-29 yaş aralığındaki gençlerin istihdamlarına ilişkin verileri yayımladı.

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AB ülkelerinde gençlerin yüzde 72'si eğitim alırken iş gücü piyasası dışında kaldı. Gençlerin yüzde 25'i eğitime devam ederken istihdam edildi. Ayrıca, gençlerin yüzde 3'ü örgün eğitimdeyken aktif olarak iş aradı.

AB ülkeleri arasında gençlerin eğitim alırken iş gücü piyasasına erişimleri ulusal eğitim sistemleri, iş gücü piyasası özellikleri ve kültürel faktörler nedeniyle önemli ölçüde farklılık gösterdi.

Eğitim sırasında istihdam edilen gençlerin oranının en yüksek olduğu ülke Hollanda oldu. Hollanda'da eğitime devam eden gençlerin yüzde 73'ü bir işte çalıştı. Bu ülkeyi en yakın yüzde 52 ile Danimarka, yüzde 45 ile Almanya, yüzde 43 ile Avusturya, yüzde 42 ile Finlandiya ve yüzde 38 ile İrlanda izledi.

Avrupa'da eğitime devam eden gençlerin çalışma oranının en düşük olduğu ülkeler ise yüzde 2 ile Romanya, yüzde 5 ile Slovakya, yüzde 6 ile Macaristan ve Yunanistan olarak belirlendi.

Ayrıca, AB ülkelerinde kadınlar erkeklere kıyasla daha yüksek oranda eğitime devam ederken bir işte çalıştı.

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