BIST 8.264
DOLAR 27,40
EURO 28,97
ALTIN 1.652,57
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

THE 2024 sıralamasında Türkiye'nin en iyi devlet üniversitesi ODTÜ oldu

THE 2024 sıralamasında Türkiye'nin en iyi devlet üniversitesi ODTÜ oldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Times Higher Education (THE) dünya üniversiteleri sıralamasında dünya genelinde yüzde 19,70'lik başarı diliminde yer alarak, son 11 yılın en yüksek başarı seviyesine ulaştı.

Abone ol

Birleşik Krallık menşeli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), 2024 dünya üniversite sıralaması sonuçlarını açıkladı. Türkiye’den 75 üniversite sıralamaya girme başarısı gösterirken, bu sayı ile dünyada 7. en iyi temsil edilen ülke unvanını kazandı. Geçen yıl bu sıralamada 61 Türk üniversitesi yer almıştı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 2024 dünya üniversiteleri sıralamasında 351-400 bandında yer alarak, Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında birinci sıraya yerleşti, tüm üniversiteler arasında ise iki vakıf üniversitesiyle beraber ilk sırada yer aldı.

Toplam 108 ülkeden bin 904 üniversitenin sıralandığı listede Koç, ODTÜ ve Sabancı üniversiteleri 301-400 bandında yer alarak, ilk 400’e girmeyi başardı. İTÜ 501-600; Bilkent, Boğaziçi, Çankaya ve Hacettepe Üniversiteleri 601-800; Bahçeşehir, Özyeğin ve Yıldız Teknik Üniversiteleri ise 801-1000 bandında kendine yer buldu. Böylece THE sıralamasında Türkiye’den 11 üniversite ilk bine girerek, dikkat çekici bir başarı elde etmiş oldu.
THE sıralamasında ilk bine giren 11 Türk yükseköğretim kurumu dışında 24 Türk üniversitesi de 1001-1500 diliminde yer aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Küçükçekmece'de korkunç kaza! Kayganlaşan yolda kamyon devrildi
Küçükçekmece'de korkunç kaza! Kayganlaşan yolda kamyon devrildi
Artvin'de aç kalan ayı orman işçilerinin karavanını parçaladı!
Artvin'de aç kalan ayı orman işçilerinin karavanını parçaladı!
Atatürk’ün fotoğrafına hakaret eden liseli çocuğa istenen ceza belli oldu
Atatürk’ün fotoğrafına hakaret eden liseli çocuğa istenen ceza belli oldu
THY'den sefer iptali açıklaması!
THY'den sefer iptali açıklaması!
Psikolojisi bozuk şahıs tartıştığı anne babasını bıçakladı!
Psikolojisi bozuk şahıs tartıştığı anne babasını bıçakladı!
Güzellik salonlarını il sağlık müdürlükleri denetlemeli!
Güzellik salonlarını il sağlık müdürlükleri denetlemeli!
Esenyurt'ta şehir eşkiyası dehşeti! Aracına bindirmek istediği kadını yumruklarla dövdü, zorla aracına bindirdi
Esenyurt'ta şehir eşkiyası dehşeti! Aracına bindirmek istediği kadını yumruklarla dövdü, zorla aracına bindirdi
Avrupa'da her 4 gençten 1'i okurken bir işte çalışıyor!
Avrupa'da her 4 gençten 1'i okurken bir işte çalışıyor!
Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş Salih Uçan tartıştı Ahmet Nur Çebi'den açıklama
Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş Salih Uçan tartıştı Ahmet Nur Çebi'den açıklama
Elazığ'da kaçakçılık operasyonu: 17 av tüfeği ve 4 tabanca ele geçirildi!
Elazığ'da kaçakçılık operasyonu: 17 av tüfeği ve 4 tabanca ele geçirildi!
Karadeniz fıkraları gerçek oldu, bu defa kötü bitti! Bayburt'ta arazi alan Ofluların arazisi ateşe verildi
Karadeniz fıkraları gerçek oldu, bu defa kötü bitti! Bayburt'ta arazi alan Ofluların arazisi ateşe verildi
NATO, çemberi daraltıyor! Rusya yakınına AWACS uçakları konuşlandırılıyor!
NATO, çemberi daraltıyor! Rusya yakınına AWACS uçakları konuşlandırılıyor!