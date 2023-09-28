THE 2024 sıralamasında Türkiye'nin en iyi devlet üniversitesi ODTÜ oldu

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), Times Higher Education (THE) dünya üniversiteleri sıralamasında dünya genelinde yüzde 19,70'lik başarı diliminde yer alarak, son 11 yılın en yüksek başarı seviyesine ulaştı.

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Birleşik Krallık menşeli uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE), 2024 dünya üniversite sıralaması sonuçlarını açıkladı. Türkiye’den 75 üniversite sıralamaya girme başarısı gösterirken, bu sayı ile dünyada 7. en iyi temsil edilen ülke unvanını kazandı. Geçen yıl bu sıralamada 61 Türk üniversitesi yer almıştı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), 2024 dünya üniversiteleri sıralamasında 351-400 bandında yer alarak, Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında birinci sıraya yerleşti, tüm üniversiteler arasında ise iki vakıf üniversitesiyle beraber ilk sırada yer aldı.

Toplam 108 ülkeden bin 904 üniversitenin sıralandığı listede Koç, ODTÜ ve Sabancı üniversiteleri 301-400 bandında yer alarak, ilk 400’e girmeyi başardı. İTÜ 501-600; Bilkent, Boğaziçi, Çankaya ve Hacettepe Üniversiteleri 601-800; Bahçeşehir, Özyeğin ve Yıldız Teknik Üniversiteleri ise 801-1000 bandında kendine yer buldu. Böylece THE sıralamasında Türkiye’den 11 üniversite ilk bine girerek, dikkat çekici bir başarı elde etmiş oldu.

THE sıralamasında ilk bine giren 11 Türk yükseköğretim kurumu dışında 24 Türk üniversitesi de 1001-1500 diliminde yer aldı.