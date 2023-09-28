BIST 8.264
DOLAR 27,40
EURO 28,97
ALTIN 1.652,57
HABER /  GÜNCEL

Küçükçekmece'de korkunç kaza! Kayganlaşan yolda kamyon devrildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Küçükçekmece'de korkunç kaza! Kayganlaşan yolda kamyon devrildi

İstanbul Küçükçekmece'de yağmur nedeni ile kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyon devrildi.

Abone ol

Kaza, saat 11.30 sıralarında Küçükçekmece Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bağcılar istikametine giden Ali T. idaresindeki 34 HG 5719 plakalı kamyon yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Kamyon çarpmanın etkisiyle yola devrildi. Kazada sürücü Ali T. ve yanındaki Ramiz K. kazayı yara almadan atlattı. Haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis, çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri araçtakileri tedbir amaçlı ambulansa götürerek kontrol etti. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat iki şerit trafiğe kapatıldı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

ÖNCEKİ HABERLER
Atatürk’ün fotoğrafına hakaret eden liseli çocuğa istenen ceza belli oldu
Atatürk’ün fotoğrafına hakaret eden liseli çocuğa istenen ceza belli oldu
THY'den sefer iptali açıklaması!
THY'den sefer iptali açıklaması!
Psikolojisi bozuk şahıs tartıştığı anne babasını bıçakladı!
Psikolojisi bozuk şahıs tartıştığı anne babasını bıçakladı!
Güzellik salonlarını il sağlık müdürlükleri denetlemeli!
Güzellik salonlarını il sağlık müdürlükleri denetlemeli!
Esenyurt'ta şehir eşkiyası dehşeti! Aracına bindirmek istediği kadını yumruklarla dövdü, zorla aracına bindirdi
Esenyurt'ta şehir eşkiyası dehşeti! Aracına bindirmek istediği kadını yumruklarla dövdü, zorla aracına bindirdi
Avrupa'da her 4 gençten 1'i okurken bir işte çalışıyor!
Avrupa'da her 4 gençten 1'i okurken bir işte çalışıyor!
Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş Salih Uçan tartıştı Ahmet Nur Çebi'den açıklama
Beşiktaş maçı sonrası Şenol Güneş Salih Uçan tartıştı Ahmet Nur Çebi'den açıklama
Elazığ'da kaçakçılık operasyonu: 17 av tüfeği ve 4 tabanca ele geçirildi!
Elazığ'da kaçakçılık operasyonu: 17 av tüfeği ve 4 tabanca ele geçirildi!
Karadeniz fıkraları gerçek oldu, bu defa kötü bitti! Bayburt'ta arazi alan Ofluların arazisi ateşe verildi
Karadeniz fıkraları gerçek oldu, bu defa kötü bitti! Bayburt'ta arazi alan Ofluların arazisi ateşe verildi
NATO, çemberi daraltıyor! Rusya yakınına AWACS uçakları konuşlandırılıyor!
NATO, çemberi daraltıyor! Rusya yakınına AWACS uçakları konuşlandırılıyor!
Karabağ'daki sözde rejimin yöneticisi Vardanyan tutuklandı!
Karabağ'daki sözde rejimin yöneticisi Vardanyan tutuklandı!
Fethiye'de denize düşen eşek kurtarıldı!
Fethiye'de denize düşen eşek kurtarıldı!