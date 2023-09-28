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Adana'da otoyola giren yaşlı kadın aracın altında can verdi!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da otoyola giren yaşlı kadın aracın altında can verdi!

Adana Ceyhan'da otoyola giren 68 yaşındaki kadına araba çarptı. Meydana gelen kazada yaşlı kadın hayatını kaybetti.

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Edinilen bilgiye göre, kaza, Ceyhan-Osmaniye otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, otoyola giren Hatice Ekiz (68) karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada Ekiz’e Mehmet Özdemir yönetimindeki 27 HY 976 plakalı otomobil çarptı.

Otomobil sürücüsü hemen durup sağlık ekiplerine haber verdi. Ancak olay yerine gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı. Ekiz’in cansız bedeni ise otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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