Mersin'de göçmen kaçakçılığına geçit verilmedi! 4 organizatör tutuklandı

Mersin'de Jandarma ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı yapan şahıslara gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 6 zanlıdan 4'ü tutklandı.

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İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde göçmen kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, göçmen kaçakçılığını örgütlü olarak yaptığı belirlenen 6 şüpheli tespit edildi.

Operasyonda 14 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, ikisi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yakalanan 14 yabancı uyruklu ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.