İlçe başkanını azarlamıştı! Ekrem İmamoğlu: Bazen hata yapanları...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sultangazi'de 10 kreşin toplu temel atma töreninde, katılımın az olması nedeniyle CHP İlçe Başkanı Kemal Avseren'e tepki göstermişti. İmamoğlu'na tartışmanın ardından başlayan “CHP, İstanbul’da İmamoğlu’nu yalnız mı bırakıyor” yorumları soruldu.Abone ol
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Terkos-İkitelli İSKİ İçme Suyu İsale Hattı'nın açılış töreninin ardında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
Sözcü'de yer alan habere göre İmamoğlu'na, dünkü kreş temel atma töreninde katılımın çok düşük olması nedeniyle CHP Sultangazi İlçe Başkanı'na yönelik tepkisine ilişkin “Tartışma kulislerde ‘ CHP, İstanbul'da İmamoğlu'nu yalnız bırakıyor' diye yorumlandı. Bu yoruma katılıyor musunuz?” sorusu yöneltildi.
"Bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor"
İmamoğlu “Cumhuriyet Halk Partisi her zaman yanımızda. İlçe başkanımız, belediye başkanımız, yine belediye başkan vekilimiz. Bazen hata yapanları uyarmak gerekiyor. Biz aileyiz, bir aradayız, çok güçlüyüz” yanıtını verdi.
İttifak ile ilgili sorular üzerine de İmamoğlu “Toplumsal ittifak o kadar bizi besledi ki yani bunu çok daha güçlü bir şekilde tarihi bir boyutta İstanbul’da tekrar başaracağız” dedi.
İmamoğlu Sultangazi'de 10 kreşin toplu temel atma törenine katılmıştı. Törene katılımın oldukça düşük olmasına İmamoğlu tepki göstermişti. Temel atma işlemi gerçekleşirken CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren'e “Sen kendi üyene burada büyükşehir belediyesinin temelini duyurmuyorsan, rezillik. Sen partinin temsilcisisin. İlçe başkanı seçildin mi bu görevi hak edeceksin. Hak etmiyorsun. Bu işi kendi ilçende bir kişiye bile duyurmamışsın. (İlçe başkanının ‘polemiğe girmeyelim’ demesi üzerine) İstediğin kadar polemiği gir, her şey açığa çıksın. Rezillik” demişti.