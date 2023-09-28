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Camiye ayakkabıyla girmiş bütün Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Şahsın akıl sağlığının yerinde olmadığı ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Camiye ayakkabıyla girmiş bütün Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Şahsın akıl sağlığının yerinde olmadığı ortaya çıktı

Isparta'da ayakkabılarıyla camiye girerek imamla konuşan şahısın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Ayakkabılarıyla camiye giren şahsın akıl sağlığının yerinde olmadığı ortaya çıktı.

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Olay 21 Eylül Perşembe günü şehir merkezindeki Vanlı Camiinde meydana geldi. Akşam namazı sırasında Ç.A isimli şahısın ayakkabıları ile cami içerisine girerek namaz kıldıran imamın yanına gitti. İmama bir şeyler söyleyen şahsı, camide bulunan cemaat tepki göstererek uzaklaştırdı.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şahsın ayakkabıları ile camiye girdiği, namaz kıldıran imamın yanına gittikten sonra imamla konuşmaya çalıştığı, bu sırada camide bulunan vatandaşların tepki göstermeleri yer alıyor.

Konuyla ilgili olarak Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama geldi. Başsavcılıkta yapılan açıklamada, “Bazı yazılı ve görsel yayın kuruluşlarında yer alan haberlere konu 21/09/2023 tarihinde Isparta’da meydana gelen, Isparta Vanlı Camii’nde namaz kılındığı sırada Ç.A isimli kişinin camiye ayakkabılarıyla girerek, görevli imama ezan sesinden rahatsız olduğunu söylediğine ilişkin iddialarla ilgili olarak adı geçen hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçundan derhal soruşturmaya başlanılmıştı.

Şüphelinin akıl rahatsızlığı nedeniyle çevrede bilinen biri olduğu, yine olay akabinde Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Servisi’ne yatışının yapıldığı, adı geçenin akıl sağlığının yerinde olmadığına dair daha önceden düzenlenmiş raporların bulunduğu, bu raporlara istinaden mahkeme tarafından vesayet altına alınmasına (kısıtlanmasına) karar verildiği anlaşılmış olup, soruşturmaya devam edilmektedir” denildi.

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