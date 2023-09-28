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Afyonkarahisar'da karısının görüşmeyi kabul etmediği şahıs 226 metreden intihar girişiminde bulundu!

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Afyonkarahisar'da karısının görüşmeyi kabul etmediği şahıs 226 metreden intihar girişiminde bulundu!

Afyonkarahisar'da bir şahıs, birsüredir ayrı yaşadığı eşinin görüşme isteğini kabul etmemesi üzerine tarihi Karahisar Kalesi'nden atlama girişiminde bulundu.

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Edinilen bilgilere göre, M.S., isimli şahıs bir süredir ayrı yaşadığı karısı A.S., ile görüşmek istedi. Ancak bu talebi reddedilen M.S., ardından karısını cep telefonu üzerinden görüntülü arayarak kaleye çıkıp intihar edeceğini ifade etti. Bunun üzerine A.S., güvenlik güçlerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, 112 Acil servis ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler M.S.’yi ikna etmek için yerden 226 metre yükseklikteki tarihi Karahisar Kalesi’ne çıkarken, intihardan vazgeçen şahıs ile kale merdivenlerinde karşılaştı. M.S.’nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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