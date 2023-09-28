Malatya'da kaçakçıların planı suya düştü! Çok sayıda kaçak altın ele geçirildi

Malatya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin şüpheli bir araca düzenlediği operasyonda piyasa değeri 3 milyon 300 bini bulan altın ile bir miktar döviz ve silah ele geçirildi.

Abone ol

Malatya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada dün akşam saatlerinde çevreyolu üzerinde KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durdurulan 35 HE 889 plakalı araçta yapılan detaylı aramalarda 170 adet tam altın, 154 adet yarım altın, 250 adet çeyrek altın ile 60 bin 100 Euro, 100 Sterlin, 150 Dolar ve 12 bin 400 TL nakit para ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca 1 adet silahta ele geçirilirdi. Yapılan incelemede altınların usulsüz olarak üretildiği değerlendirilirken şüpheli şahıs, gözaltına alınarak sorgusunun ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan, yine KOM ekiplerince bir şüphelinin evinde yapılan aramalarda 2 adet tabanca ile 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın ifadesinin ardından savcılığa sevk edildiği öğrenildi.