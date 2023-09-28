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İstanbul'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı!

İstanbul'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı!

Büyükçekmece'de sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu geriye doğru süratle ilerleyerek bariyerlere çarptı.

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D-100 kara yolu Güzelce mevkisi Ankara istikametinde ilerleyen 34 DU 2660 plakalı hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine geri doğru hareket etti. Süratle ilerleyen kamyon, bariyerlere çarparak iki yolun arasındaki toprak alanda durabildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazayı, sürücü yara almadan atlatırken yolda trafik yoğunluğu oluştu.

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