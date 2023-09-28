BIST 8.215
DOLAR 27,42
EURO 28,97
ALTIN 1.653,50
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bingöl'ün "guldar domatesi" coğrafi işaretle tescillendi

Bingöl'ün "guldar domatesi" coğrafi işaretle tescillendi

Bingöl'ün "guldar domatesi", Türk Patent ve Marka Kurumundan coğrafi işaret tescil belgesi aldı.

Abone ol

Bingöl Üniversitesinde jüri üyeleri tarafından ildeki iki farklı bölgede yetiştirilen 7 domates çeşidi arasından seçilen ve Zazaca "guldar" olarak bilinen domatesin tescili için 2020'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunuldu.

Türk Patent ve Marka Kurumunca yapılan incelemeler sonucunda guldar domatesine coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Guldar domatesine coğrafi işaret verilmesiyle kentteki tescilli ürün sayısı 5'e yükseldi.

Vali Ahmet Hamdi Usta da bu kapsamda domatesin üretiminin yapıldığı Akdurmuş köyünü ziyaret ederek çiftçilerle bir araya geldi ve üretim hakkında bilgi aldı.

Vali Usta, burada AA muhabirine, tescilli ürün sayısının artırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Üreticilere devletin desteğinin artarak süreceğini dile getiren Usta, "Çobantaşı kavurması, Yedisu horoz kuru fasulyesi, Sivan dut pekmezi, Bingöl balının ardından guldar domatesi de tescillendi. Tescilin bölgemize, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır da Bakanlığın talimatları doğrultusunda yöreye has lezzetlerin ortaya çıkarılması için çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

Bahadır, "1500 üstü rakımda üretilen guldar domatesinde damarlanma oranı çok az. Çekirdek oranı çok yüksek olan domates çok lezzetli." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
2 yaşındaki Asil'in midesinden çıkanlar görenleri şok etti! Oyun oynarken...
2 yaşındaki Asil'in midesinden çıkanlar görenleri şok etti! Oyun oynarken...
Afyonkarahisar'da karısının görüşmeyi kabul etmediği şahıs 226 metreden intihar girişiminde bulundu!
Afyonkarahisar'da karısının görüşmeyi kabul etmediği şahıs 226 metreden intihar girişiminde bulundu!
Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası açıklama
Ekonomi Koordinasyon Kurulu sonrası açıklama
Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru Tüpraş oldu!
Beşiktaş'ın yeni stat isim sponsoru Tüpraş oldu!
İstanbul'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı!
İstanbul'da kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bariyerlere çarptı!
Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali güçlendirilerek aktif hale getirilecek
Meriç Nehri'ndeki hidroelektrik santrali güçlendirilerek aktif hale getirilecek
AB yönetimi ABD Başkanı Biden ile görüşecek!
AB yönetimi ABD Başkanı Biden ile görüşecek!
Malatya'da kaçakçıların planı suya düştü! Çok sayıda kaçak altın ele geçirildi
Malatya'da kaçakçıların planı suya düştü! Çok sayıda kaçak altın ele geçirildi
İzinsiz ve gizli fuhuşa, 10 bin 500 lira para cezası kapıda!
İzinsiz ve gizli fuhuşa, 10 bin 500 lira para cezası kapıda!
EPDK üç doğal gaz dağıtım şirketine kayyum atadı
EPDK üç doğal gaz dağıtım şirketine kayyum atadı
Uçak pistten çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti! Feci kazanın görüntüsü izleyenleri dehşete düşürdü
Uçak pistten çıktı, 140 kişi hayatını kaybetti! Feci kazanın görüntüsü izleyenleri dehşete düşürdü
Camiye ayakkabıyla girmiş bütün Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Şahsın akıl sağlığının yerinde olmadığı ortaya çıktı
Camiye ayakkabıyla girmiş bütün Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı! Şahsın akıl sağlığının yerinde olmadığı ortaya çıktı