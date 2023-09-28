Yok artık! 51 yaşındaki kadın 3 günlük bebeği sevgilisini evliliğe ikna etmek için çalmış!

İZMİR'de Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden 51 yaşındaki S.G. isimli kadın, kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtıp Suriyeli bir ailenin 3 gün önce doğan bebeğini teste götürme bahanesiyle çaldı. Yakalanan kadının ifadesi 'yok artık" dedirtti.

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İzmir'in Konak ilçesindeki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nden 3 günlük bebeği kaçıran 51 yaşındaki kadının ifadesi isyan ettirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan S.G'nin (51) emniyetteki işlemi tamamlandı.

Düşük yaptım, sevgilimden sakladım

Şüpheli, ifadesinde, 9 ay kadar önce hamile kaldığını, o dönemde düşük yaptığını, bu durumu erkek arkadaşından gizlediğini ve onu evliliğe ikna etmek için bebeği kaçırdığını söylediği belirtildi.

Bebeği kaçırmadan önce keşif

Bebek hırsızı S.G'nin, bebeği kaçırmadan önce birkaç gün hastaneye gittiğini, kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtarak Suriyeli ailenin güvenini kazandığını da ifadesinde anlattı.

Bebeği teste götüreceğim diye aldı

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ahmet Ersan Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde 4 gün önce doğan Suriyeli ailenin bebeği, kendisini sağlık görevlisi olarak tanıtan ve bebeği teste götüreceğini söyleyen kadın tarafından dün kaçırılmıştı.

Erkek arkadaşının evinde yakalandı

Durumu fark eden ailenin ihbarıyla harekete geçen polis, şüphelinin hastaneden taksiyle uzaklaştığını, Tarihi Kemaraltı Çarşısı'nda kıyafetlerini değiştirdiğini ve Karabağlar'daki erkek arkadaşının evine gittiğini belirlemişti. Şüpheli, düzenlenen operasyonla dün gözaltına alınmış, bebek ailesine teslim edilmişti.