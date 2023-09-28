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Şanlıurfa'da korkunç kaza! Tır ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da korkunç kaza! Tır ve otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır ve otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

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Kaza, Şanlıurfa-Akçakale karayolu eski havaalanı yakınlarında meydana geldi. 34 BIY 774 plakalı otomobil ile 33 EDC 67 plakalı tır çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan bazılarının hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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