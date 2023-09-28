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MÜSİAD, Irak'ın Erbil kentinde şube açtı

MÜSİAD, Irak'ın Erbil kentinde şube açtı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Irak'ın Erbil kentinde şube açılışı gerçekleştirdi.

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Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu X sosyal medya platformundan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ile MÜSİAD Erbil şubesinin açılışını gerçekleştirdik." ifadelerine yer verildi.

Yeni şubenin hayırlı olması temenni edilen paylaşımda, MÜSİAD Erbil Şubesi Başkanı Enver Abdullah ve ekibine de başarı dileklerinde bulunuldu.

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Şubemizin iki ülke ticareti için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

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