4 yıl önce kaybolan şahsın cesedi bulundu: Aile içi cinayete kurban gitmiş!

MERSİN'de 4 yıl önce aniden ortadan kaybolan ve hiçbir haber alınamayan 39 yaşındaki şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kız kardeşinin isteğiyle kuzeni tarafından öldürüldüğü ileri sürülen şahsın cesedi, kırsal mahalledeki ormanlık alanda yapılan kazıyla bulundu.

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Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği tarafından geçmişe yönelik faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Ekip, ilk olarak 2019 yılından beri kayıp olan Orhan Osman Genç'le (39) ilgili çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda aile bireylerinden şüphelenen ekipler, yaklaşık 1 yıl boyunca şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin kayıp Orhan Osman Genç'i öldürdüğünü belirleyen ekipler, eş zamanlı yaptığı operasyonla aralarında öldürülen şahsın kız kardeşi L.G. ile A.G., S.D., H.D. ve M.A.'yı gözaltına aldı.

"Av tüfeğiyle öldürüp gömdüm"

Kayıp şahsın kuzeni S.D. ifadesinde suçu itiraf ederek, Orhan Osman Genç'i Akdeniz ilçesine bağlı Puğkaracadağ köyündeki ormanlık alanda av tüfeğiyle öldürdüğünü, sonra aynı yere gömdüğünü söyledi.

"Fuhşa zorladı" iddiası

İfadesinde cinayetten önce Osman Genç'in kız kardeşi L.G.'nin kendisini telefonla arayarak, ağabeyinin kendisini ve annesini darp edip fuhşa zorladığını, bu yüzden de öldürülmesi gerektiğini söylediğini belirten S.D., bir gün sonra da cinayeti işlediğini anlattı.

Ceset gömülü olduğu yerden iş makinasıyla çıkarıldı

Emniyetti işlemleri tamamlanan şüphelilerden öldürülen şahsın kuzeni S.D., kız kardeşi L.G., annesi A.G. ile teyzesi H.D. adliyeye sevk edildi. M.A. isimli şahıs ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan ekipler, Orhan Osman Genç'in cesedini gömülü olduğu ormanlık alandan iş makinasıyla çıkarttı.